В Соколе на пешеходном переходе сбили школьницу

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:39:22+03:00

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УМВД России по Вологодской области сообщает, что 20-летний водитель ВАЗ-21074 совершил наезд на 16-летнюю девушку. ЧП произошло в половину седьмого вечера на улице Советской, рядом с домом 89. Несовершеннолетнюю пострадавшую медики отправили долечиваться домой.

За 7 января по области три человека получили травмы в ДТП, 32 происшествия с порчей имущества, 21 водителя застали пьяным за рулем, 22 человека управляли транспортным средством без прав, 119 пешеходов нарушили ПДД.