60-летний водитель ночью столкнулся со скорой в центре Вологды

8 Янв. 2019 2019-01-08T23:05:08+03:00

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В областной столице, 8 января в 3:28 около Октябрьской, 19 шестидесятилетний мужчина, управлявший ВАЗ-21053 выехал на красный сигнал светофора на перекрестке Октябрьская-Мальцева. В итоге, нарушитель столкнулся со скорой - "Газелью".

По информации городского УМВД, пострадали водитель и пассажир легковушки - мужчину увезли с сотрясением мозга и ушибом грудной клетки, а пассажирка теперь залечивает ушибы лица и ноги.