60-летний водитель ночью столкнулся со скорой в центре Вологды
В половину четвертого утра произошло ДТП на улице Октябрьской
Место происшествияФото: Областной УГИБДД
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В областной столице, 8 января в 3:28 около Октябрьской, 19 шестидесятилетний мужчина, управлявший ВАЗ-21053 выехал на красный сигнал светофора на перекрестке Октябрьская-Мальцева. В итоге, нарушитель столкнулся со скорой - "Газелью".
По информации городского УМВД, пострадали водитель и пассажир легковушки - мужчину увезли с сотрясением мозга и ушибом грудной клетки, а пассажирка теперь залечивает ушибы лица и ноги.