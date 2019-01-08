В Череповце пьяный водитель разбил младенцу голову

8 Янв. 2019 2019-01-08T22:48:03+03:00

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В минувший понедельник, поздно вечером на улице Набережной отец четырехмесячной девочки вместе с женой на автомобиле "Хендай Тюксон" остановились на запрещающий сигнал светофора в левой полосе, а через пару секунд получили удар в бампер. Нетрезвый водитель ВАЗ-2112, влепившийся в их машину, сразу же уехал с места происшествия.

Медики диагностировали ребенку закрытую черепно-мозговую травму. Виновнику ДТП - мужчине 1984 г.р. грозит штраф и лишение.