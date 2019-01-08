Двое череповчан сгорели заживо при пожаре в многоэтажке

8 Янв. 2019 2019-01-08T22:30:59+03:00

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Прошлой ночью в Череповце произошел пожар в двухкомнатной квартире на пятом этаже дома на Вологодской, 26. В жилом помещении находились двое мужчин. После того, как открытое пламя начало вырыватся из окон кухни, прохожие вызвали спасателей. Пожарные обнаружили тела двух мужчин: 36-летнего хозяина жилплощади и его 45-летнего гостя.

Сначала причиной пожара называли поджог, сейчас склоняются к неосторожному обращению с огнем. Оперативники обнаружили следы употребления алкоголя в квартире. Полиция все еще проводит экспертизы и выясняет причины произошедшего. По информации из Следственного комитета, мужчины погибли от отравления угарным газом. Возможно, они подрались между собой - у них обнаружены побои.