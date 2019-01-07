2019-01-07T18:46:02+03:00
Происшествия

В Молочном под Вологдой сгорел склад

Здание тушили три часа
Иван Чухнин
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В Вологде пожарные тушили очередной крупный пожар. ЧП случилось в селе Молочное. Там загорелся одноэтажный деревянный склад с мансардным этажом на улице Парковой.

ЧП случилось 6 января около 20:00.

В течение трех часов пожарные тушили нежилую постройку.

16 пожарных тушили постройку три часа. В результате огонь был потушен, но повреждены кровля, мансардный этаж, прогорели и рухнули межэтажные перекрытия.

Пожар бушевал на площади 112 квадратных метров.

Ущерб составил 200 тысяч рублей. Причиной пожара областное управление МЧС называет нарушение правил эксплуатации печи.

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