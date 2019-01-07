В Молочном под Вологдой сгорел склад
Здание тушили три часа
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В Вологде пожарные тушили очередной крупный пожар. ЧП случилось в селе Молочное. Там загорелся одноэтажный деревянный склад с мансардным этажом на улице Парковой.
ЧП случилось 6 января около 20:00.
В течение трех часов пожарные тушили нежилую постройку.
16 пожарных тушили постройку три часа. В результате огонь был потушен, но повреждены кровля, мансардный этаж, прогорели и рухнули межэтажные перекрытия.
Пожар бушевал на площади 112 квадратных метров.
Ущерб составил 200 тысяч рублей. Причиной пожара областное управление МЧС называет нарушение правил эксплуатации печи.