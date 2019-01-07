2019-01-07T17:53:51+03:00
Происшествия

В Череповце зверски зарезаны девушка и ее знакомый

Иван Чухнин
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В Череповце произошло жестокое убийство: 6 января там зарезаны 19-летняя девушка и ее знакомый. ЧП случилось накануне на улице Краснодонцев.

Подозреваемый задержан.

На лестнице жилого дома между первым и вторым этажами был обнаружен мертвый мужчина с колото-резанными ранами. А в одной из квартир - тело череповчанки с точно такими же ранами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследовал первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следователей, 46-летний череповчанин поссорился с девушкой. Она позвала на помощь знакомых. Но мужчина зарезал девушку и ее приятеля. Еще одну знакомую погибшей девушки он ранил, но ей удалось убежать. Позднее ее госпитализировали, сообщает региональное управление СКРФ.

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