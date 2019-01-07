В Череповце зверски зарезаны девушка и ее знакомый
В Череповце произошло жестокое убийство: 6 января там зарезаны 19-летняя девушка и ее знакомый. ЧП случилось накануне на улице Краснодонцев.
Подозреваемый задержан.
На лестнице жилого дома между первым и вторым этажами был обнаружен мертвый мужчина с колото-резанными ранами. А в одной из квартир - тело череповчанки с точно такими же ранами.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследовал первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Вологодской области.
По версии следователей, 46-летний череповчанин поссорился с девушкой. Она позвала на помощь знакомых. Но мужчина зарезал девушку и ее приятеля. Еще одну знакомую погибшей девушки он ранил, но ей удалось убежать. Позднее ее госпитализировали, сообщает региональное управление СКРФ.