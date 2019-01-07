Рождество: звоном колоколов отметят праздник в Вологде
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В Вологде праздник Рождества отметят колокольным звоном. 7 января на Кремлевской площади начнутся кульминационные мероприятия "Рождество на Русском Севере".
Колокольный перезвон в исполнении ансамбля «Русский Север» исполнит народную песню «Светит месяц». К акции присоединятся все храмы города.
Добавим, акция «2019 колокольчиков» проводится совместно с Вологодской епархией. Большой праздник начнется на Кремлевской площади в 11:00.