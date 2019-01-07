В Череповце обанкротились две управляющие компании
Об этом сообщает cherinfo со ссылкой на Госжилинспекцию Вологодской области.
Сразу четыре управляющих компании Череповца в 2018 году прекратили деятельность из-за аннулирования лицензии.
Две управляющие компании (УК «Вологодская» и «Антарес-Строй-2») лишились лицензии из-за банкротства, еще две небольшие фирмы решили прекратить работу по собственному желанию.
А в январе 2019 года из-за начавшегося банкротства могут быть аннулированы лицензии еще двух управляющих компаний в Череповце.
Материалы вскоре рассмотрит арбитражный суд Вологодской области.
По словам начальника Государственной жилищной инспекции области Виктора Токарева,
без лицензии могут остаться управляющие компании с похожими "до степени смешения" наименованиями. В Вологодской области таких УК было 77, в том числе в Череповце - 26, - несколько компаний «Мой дом», семь «Комфортов» и т.д.алее. УК с такими названиями вводят потребителей в заблуждение.
Дело в том, что название должно быть единственным на территории всей области. Всего в реестре области 310 Управляющий компаний.