В Череповце обанкротились две управляющие компании

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:23:15+03:00

Еще две за минувший год прекратили деятельность сами

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Об этом сообщает cherinfo со ссылкой на Госжилинспекцию Вологодской области.

Сразу четыре управляющих компании Череповца в 2018 году прекратили деятельность из-за аннулирования лицензии.

Две управляющие компании (УК «Вологодская» и «Антарес-Строй-2») лишились лицензии из-за банкротства, еще две небольшие фирмы решили прекратить работу по собственному желанию.

А в январе 2019 года из-за начавшегося банкротства могут быть аннулированы лицензии еще двух управляющих компаний в Череповце.

Материалы вскоре рассмотрит арбитражный суд Вологодской области.

По словам начальника Государственной жилищной инспекции области Виктора Токарева,

без лицензии могут остаться управляющие компании с похожими "до степени смешения" наименованиями. В Вологодской области таких УК было 77, в том числе в Череповце - 26, - несколько компаний «Мой дом», семь «Комфортов» и т.д.алее. УК с такими названиями вводят потребителей в заблуждение.

Дело в том, что название должно быть единственным на территории всей области. Всего в реестре области 310 Управляющий компаний.