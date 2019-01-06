2019-01-06T12:13:31+03:00
Происшествия

Кирилловский учитель погиб в пожаре, спасая сына

Страшный пожар унес две жизни, четверых мужчина успел спасти
Евдокия САХАРОВА
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ЧП произошло прошлым утром в Кириллове: из-за неправильного использования электрокотла в доме начался пожар. В помещении находились муж с женой, их двое сыновей и двое племянников. Они проснулись от запаха гари, отец эвакуировал жену и троих детей и пошел спасать второго 11-летнего сына, но вернуться уже не смог - они вдвоем надышались угарным газом. Следственный Комитет изучает материалы дела. Заведено уголовное дело.

Погибший глава семейства - спортивный тренер и школьный учитель.

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