В два раза увеличили выплаты ветеранам в Вологодской области

6 Янв. 2019 2019-01-06T10:00:43+03:00

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Олег Кувшинников ввел несколько инициатив по бюджету для незащищенных слоев населения. Уже с 1 января увеличили выплату ветеранам труда, военной службы, детям войны, труженникам тыла. В три раза увеличен ЕДК на газ, а для многодетных до 1500 р на семью. Для многодетных теперь действует "Земельный сертификат", для семей с 2 и более детьми возможна особая импотека на вторичку. Увеличена на 20% ЗП для бюджетников, которые не вошли в майские указы Президента РФ. Губернатор принял решение увеличить денежную компенсацию и на дрова до 5000 рублей (для ветеранов, бюджетников в сельской местности и многодетных)