Пожар на полмиллиона рублей случился под Череповцом
В деревне Нагавицыно сгорел частный дом
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ЧП произошло прямо среди дня, в новогоднии праздники, 4 января. В небольшой деревне Нагавицыно под Череповцом вспыхнул как спичка частный дом, от него загорелись и пристройка с баней, стоявшей непозволительно близко к жилому дому.
В течение часа 3 пожарные расчета пытались потушить открытое пламя. По итогам, ущерб был оценен в 500 тысяч рублей.
По некоторым данным, на постройки имелась страховка, а жилая площадь отапливалась печью. Причиной пожара называют неисправность проводки.