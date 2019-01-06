Пожар на полмиллиона рублей случился под Череповцом

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:46:41+03:00

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ЧП произошло прямо среди дня, в новогоднии праздники, 4 января. В небольшой деревне Нагавицыно под Череповцом вспыхнул как спичка частный дом, от него загорелись и пристройка с баней, стоявшей непозволительно близко к жилому дому.

В течение часа 3 пожарные расчета пытались потушить открытое пламя. По итогам, ущерб был оценен в 500 тысяч рублей.

По некоторым данным, на постройки имелась страховка, а жилая площадь отапливалась печью. Причиной пожара называют неисправность проводки.