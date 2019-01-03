Под Череповцом «накрыли» дезоморфиновый притон

3 Янв. 2019 2019-01-03T16:52:50+03:00

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Квартира в поселке Млечкино Череповецкого района стала притоном наркоманов. В небольшой «однушке» долгое время изготавливали дезоморфин и кайфовали клиенты, пока местные стражи правопорядка не обратили внимание на недвижимость 32-летнего череповчанина. Хозяин квартиры был задержан, а при обыске изъято 0,106 гр неизвестного бурого вещества. Экспертиза установила, что это наркотическое вещество – дезоморфин.

Возбуждено уголовное дело. За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотиков и организацию притонов для потребления запрещенных или психотропных веществ хозяину наркопритона грозит до 4 лет лишения свободы, тем более, что он уже был судим за аналогичные преступления.