2019-01-03T15:48:13+03:00
Происшествия

55-летний вологжанин погиб в своей квартире на улице Архангельской

Он устроил пожар и не смог спастись
Александр Крок
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Двухкомнатная квартира не пригодна для проживанияДвухкомнатная квартира не пригодна для проживанияФото: Алексей БУЛАТОВ
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На улице Архангельской погиб 55-летний мужчина. Трагедия произошла 3 декабря под утро на третьем этаже кирпичной многоэтажки. Сегодня около половины пятого на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире. Через 7 минут 11 машин и 33 огнеборца были на месте ЧП. Из дома эвакуировали 10 жильцов, из горящей квартиры – двух женщин и ребенка. Хозяина квартиры не удалось спасти.

Общая площадь пожара составила 16 кв м, закопчены стены, потолок, обгорели обои и мебель. Как сообщили в ГУ МЧС корреспонденту «Комсомолки», причина пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего.

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