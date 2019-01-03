55-летний вологжанин погиб в своей квартире на улице Архангельской
Он устроил пожар и не смог спастись
Двухкомнатная квартира не пригодна для проживанияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
На улице Архангельской погиб 55-летний мужчина. Трагедия произошла 3 декабря под утро на третьем этаже кирпичной многоэтажки. Сегодня около половины пятого на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире. Через 7 минут 11 машин и 33 огнеборца были на месте ЧП. Из дома эвакуировали 10 жильцов, из горящей квартиры – двух женщин и ребенка. Хозяина квартиры не удалось спасти.
Общая площадь пожара составила 16 кв м, закопчены стены, потолок, обгорели обои и мебель. Как сообщили в ГУ МЧС корреспонденту «Комсомолки», причина пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего.