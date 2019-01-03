Нож к горлу за золото: череповчанина ограбили после корпоратива

3 Янв. 2019 2019-01-03T15:13:54+03:00

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41-летнего жителя города металлургов ограбили из-за золотой цепочки. По данным УМВД Череповца, сообщение о нападении поступило в дежурную часть в конце декабря. Мужчина заявил , что после корпоративен в одном из переулков улицы Моченкова неизвестный подошел сзади и, угрожая ножом, сорвал с него золотую цепочку.

После выяснения обстоятельств, опроса свидетелей и просмотра видеокамер под подозрение попал 36-летний череповчанин. Он признался, что присмотрел свою жертву в кафе за одним из столиков, потом он проследил за выпившим незнакомцем и в темном переулке сорвал ювелирное изделие. Цепочку у задержанного нашли в квартире при обыске.

За разбой подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы, расследование уголовного дела продолжается.