2019-01-03T13:33:36+03:00
Происшествия

В смертельном ДТП под Вологдой погиб московский пенсионер

Мужчина на внедорожнике вылетел на «встречку»
Александр Крок
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От полученных травм водитель скончался до приезда скоройОт полученных травм водитель скончался до приезда скоройФото: Областной УГИБДД
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Накануне около половины девятого вечера под Вологдой погиб 69-летний житель Московской области. 2 января на 451 км автодороги МоскваАрхангельск он управлял автомобилем «Тойта» с прицепом. Неожиданно москвич не справился с управлением и иномарку вынесло на встречную полосу. Тут же внедорожник врезался в стоящий на обочине «Фольксваген», от удара машина вылетела в кювет.

От полученных травм пострадавший скончался еще до приезда скорой помощи.

Областная Госавтоинспекция напоминает водителям, чтобы не попасть в аварию, нужно соблюдать все правила дорожного движения и учитывать ухудшение погодных условий.

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