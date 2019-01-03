В смертельном ДТП под Вологдой погиб московский пенсионер

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:33:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне около половины девятого вечера под Вологдой погиб 69-летний житель Московской области. 2 января на 451 км автодороги Москва – Архангельск он управлял автомобилем «Тойта» с прицепом. Неожиданно москвич не справился с управлением и иномарку вынесло на встречную полосу. Тут же внедорожник врезался в стоящий на обочине «Фольксваген», от удара машина вылетела в кювет.

От полученных травм пострадавший скончался еще до приезда скорой помощи.

Областная Госавтоинспекция напоминает водителям, чтобы не попасть в аварию, нужно соблюдать все правила дорожного движения и учитывать ухудшение погодных условий.