Пьяный за рулем отправил на больничную койку двух вологжанок
ЧП случилось в первый день нового года
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В Вологде пьяный автомобилист покалечил двух женщин.
Как сообщает городской отдел ГИБДД, 1 января, около 22:50 на перекрестке улиц Конева и Можайского столкнулись две отечественные легковушки.
26-летний парень на ВАЗ-21140 двигался на красный свет. Ему наперерез, на разрешающий сигнал светофора, ехал ВАЗ-211020, которым управлял 45-летний водитель.
Как оказалось, виновник аварии был пьян, более того - ранее его уже лишали водительских прав.
От удара в машине ВАЗ-211020 пострадали две женщины - у 39-летней сломаны кости таза, у 42-летней - ушиб бедра. Обе пассажирки госпитализированы.