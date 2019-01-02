Пьяный за рулем отправил на больничную койку двух вологжанок

2 Янв. 2019 2019-01-02T19:02:25+03:00

ЧП случилось в первый день нового года

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В Вологде пьяный автомобилист покалечил двух женщин.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, 1 января, около 22:50 на перекрестке улиц Конева и Можайского столкнулись две отечественные легковушки.

26-летний парень на ВАЗ-21140 двигался на красный свет. Ему наперерез, на разрешающий сигнал светофора, ехал ВАЗ-211020, которым управлял 45-летний водитель.

Как оказалось, виновник аварии был пьян, более того - ранее его уже лишали водительских прав.

От удара в машине ВАЗ-211020 пострадали две женщины - у 39-летней сломаны кости таза, у 42-летней - ушиб бедра. Обе пассажирки госпитализированы.