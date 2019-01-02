Вологжанин уехал на заработки и пропал
За поиски взялись добровольцы и полиция
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Житель Вологодской области укхал на заработки и пропал. 36-летний мужчина, как сообщает поисково-спасательный отряд «ЮК-Спас», четвертого декабря уехал в Москву и Тверь и больше не подавал о себе знать.
Известны приметы пропавшего: черноволосый, плотного телосложения, татуировка на левой кисти. На ней написано "Ирина".
С собой у него была сумка. Возможно, он передвигается на машине «Черри Тиго» черного цвета.
Всех, кто знает о его местонахождении, может позвонить в полицию.