Череповчане сожгли фейерверком балкон в новогоднюю ночь
В городе металлургов на улице Окинина произошел пожар в многоэтажке
-Фото: пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области
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На третьем этаже 10-этажки по улице Окинина в Череповце в половину первого ночи 1 января произошел пожар. Причиной явился пущенный фейерверк. 12 пожарных потушили возгорание за несколько минут. Пострадать успела отделка балкона, плюс взломана входная дверь и разбито окно.
Виновников ищут полицейские, а 54-летняя хозяйка считает ущерб.