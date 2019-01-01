2019-01-01T12:38:38+03:00
Происшествия

Череповчане сожгли фейерверком балкон в новогоднюю ночь

В городе металлургов на улице Окинина произошел пожар в многоэтажке
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области
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На третьем этаже 10-этажки по улице Окинина в Череповце в половину первого ночи 1 января произошел пожар. Причиной явился пущенный фейерверк. 12 пожарных потушили возгорание за несколько минут. Пострадать успела отделка балкона, плюс взломана входная дверь и разбито окно.

Виновников ищут полицейские, а 54-летняя хозяйка считает ущерб.

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