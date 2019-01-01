2019-01-01T11:11:27+03:00
Происшествия

В канун Нового года под колесами погибла жительница вотчины Деда Мороза

Женщина переходила дорогу по зебре, после ДТП скончалась от полученных травм
Евдокия САХАРОВА
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31 декабря в Великоустюгском районе в селе Васильевское под колесами отечественной легковушки погибла 54-летняя женщина. Трагедия, по информации из УМВД, случилась прямо на нерегулируемом пешеходном переходе около половины пятого вечера. За рулем ВАЗ-2114 сидел 24-летний парень. Сбитая женщина умерла. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

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