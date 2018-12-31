2018-12-31T11:59:58+03:00
Происшествия

Задержали череповчанку, которая прописала к себе 14 иностранцев

35-летняя жительница города металлургов занималась фиктивной пропиской жителей ближнего зарубежья
Евдокия САХАРОВА
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Очередную "резиновую" жилплощадь обнаружили череповецкие полицейские. По сообщению УМВД по Вологодской области, женщина прописала к себе в квартиру за год 14 иностранцев, по факту, которые в доме не появлялись. За фиктивную прописку дама брала всего лишь 500 рублей. Ранне она уже была осуждена за такое же правонарушение. Теперь ей грозит до 3 лет лишения.

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