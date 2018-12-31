В Вологде разыскивают подростка

СЕГОДНЯ 11:44 2018-12-31T11:44:42+03:00

Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"

Пропавший мальчик Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"

Ребенок вышел из дома десять дней назад и не вернулся

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15-летний школьник 21 декабря ушел из дома по улице Гагарина и пропал. По некоторым данным, он может находиться на улицах Можайского или Конева в областной столице, либо в городе Сокол.

Приметы Александра Попова: он высокий, рост 180 см, худой, с русыми коротко подстриженными волосами, ушел в черной куртке и черных джинсах, темно-синих кроссовках. При себе имел сумку "Адидас", черную. Если готовы предоставить какую-либо информацию, звоните 02, 102, 112, либо координаторам поисково-спасательного отряда 8921-123-88-80 и 8921-06-06-656.