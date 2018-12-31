В Шекснинском районе сгорел человек
В поселке Чебсара Вологодской области при пожаре погиб 67-летний хозяин
Изменить размер текста:
30 декабря в пожаре погиб 67-летний пенсионер, хозяин частного дома. Сигнал МЧС поступил около 11 вечера. Ближайшая станция пожарных располагалась через 2 километра от места ЧП. По прибытии специалисты заметили, что уже вовсю горит кровля.
В течении часа 5 спецмашин и 15 спасателей тушили огонь. 54 кв.м - установленная площадь возгорания.
Мужчина погиб в огне, по данным спасателей - он курил в состоянии опьянения.