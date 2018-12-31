В Шекснинском районе сгорел человек

СЕГОДНЯ 11:33 2018-12-31T11:33:39+03:00

В поселке Чебсара Вологодской области при пожаре погиб 67-летний хозяин

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30 декабря в пожаре погиб 67-летний пенсионер, хозяин частного дома. Сигнал МЧС поступил около 11 вечера. Ближайшая станция пожарных располагалась через 2 километра от места ЧП. По прибытии специалисты заметили, что уже вовсю горит кровля.

В течении часа 5 спецмашин и 15 спасателей тушили огонь. 54 кв.м - установленная площадь возгорания.

Мужчина погиб в огне, по данным спасателей - он курил в состоянии опьянения.