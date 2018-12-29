2018-12-29T17:24:39+03:00
Происшествия

11-летний мальчик погиб под колесами «Шевроле» в Великом Устюге

Автомобиль неожиданно вывернул в сторону ребенка
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Обе машины свернули влевоОбе машины свернули влевоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За несколько дней до Нового года на родине Деда Мороза погиб ребенок. О смертельном ДТП пишет районная газета «Советская мысль». В субботу, 29 декабря, около 3 часов дня не смогли разъехаться два автомобиля.

На перекрестке улиц Энгельса - Дежнева водитель «Шевроле Лачетти» пошла на обгон движущейся в попутном направлении «Газели». Автомобиль начал поворот налево, а иномарка также резко вывернула влево, чтобы избежать столкновения, и - прямо на 11-летнего школьника.

От полученных травм мальчик скончался еще до приезда скорой.

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