11-летний мальчик погиб под колесами «Шевроле» в Великом Устюге
Автомобиль неожиданно вывернул в сторону ребенка
Обе машины свернули влевоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
За несколько дней до Нового года на родине Деда Мороза погиб ребенок. О смертельном ДТП пишет районная газета «Советская мысль». В субботу, 29 декабря, около 3 часов дня не смогли разъехаться два автомобиля.
На перекрестке улиц Энгельса - Дежнева водитель «Шевроле Лачетти» пошла на обгон движущейся в попутном направлении «Газели». Автомобиль начал поворот налево, а иномарка также резко вывернула влево, чтобы избежать столкновения, и - прямо на 11-летнего школьника.
От полученных травм мальчик скончался еще до приезда скорой.