2018-12-29T16:44:00+03:00
Спорт

Вологжанин Максим Цветков вернулся в сборную России по биатлону

Спортсмен финишировал вторым в индивидуальной гонке
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Фото со страницы Максима ЦветковаФото со страницы Максима ЦветковаФото: vk.com
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На Кубок мира поедет в составе сборной России вологжанин-биатлонист Максим Цветков. Он прошел отборочные соревнования и финишировал вторым в спринте на 10 километров.

«Ижевская винтовка» — это отборочные соревнования в сборную страны на январские этапы Кубка Мира и Кубка IBU. Два первых рубежа он прошел без промахов. Свой единственный промах и дополнительную минуту Максим заработал на третьем этапе в стрельбе из положения лежа. Четвертый огневой рубеж был пройден на «ноль» В итоге дистанцию в 20 км спортсмен преодолел за 55 минут 17 секунд, уступив лидеру всего 5 секунд.

Также в сборную России по биатлону вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Семен Сучилов и Дмитрий Малышко.

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