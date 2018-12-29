В пятиэтажке Кадуя подожгли обитую дверь квартиры

СЕГОДНЯ 16:22 2018-12-29T16:22:55+03:00

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Клубы дыма валящие из окон подъезда испугали жителей улицы Энтузиастов,2 в Кадуе. В первом подъезде загорелась обивка двери 2-комнатной квартиры на 3 этаже. По лестничной площадке пожарные эвакуировали 10 жильцов. Никто из них не пострадал. Три автоцистерны и семеро человек личного состава быстро потушили пламя.

В результате повреждены внутренныы отделка квартиры, лестничной площадки и сама входная дверь.

Предварительная причина пожара – поджог.