В пятиэтажке Кадуя подожгли обитую дверь квартиры
Пожарные эвакуировали 10 человек
Предварительная причина пожара – поджогФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Клубы дыма валящие из окон подъезда испугали жителей улицы Энтузиастов,2 в Кадуе. В первом подъезде загорелась обивка двери 2-комнатной квартиры на 3 этаже. По лестничной площадке пожарные эвакуировали 10 жильцов. Никто из них не пострадал. Три автоцистерны и семеро человек личного состава быстро потушили пламя.
В результате повреждены внутренныы отделка квартиры, лестничной площадки и сама входная дверь.
Предварительная причина пожара – поджог.