4 миллиона рублей присвоил в Череповце председатель ЖСК

СЕГОДНЯ 15:05 2018-12-29T15:05:01+03:00

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Пять лет назад бывший председатель жилищно-строительного кооператива обманул своих клиентов. Он собирал взносы для вступления в кооператив и переводил их на счета знакомого предпринимателя. Пайщики рассчитывали на аренду земельных участков и дальнейшее строительство частных домов. Средства также были собраны и на работы по улучшению фундамента.

12 человек отдали предприимчивому череповчанину 3,862 миллиона рублей. В октябре мужчину осудили за мошенничество и дали 2,5 года условно, с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, экс-председатель должен полностью возместить пострадавшим ущерб.

Как сообщили в областном УМВД, один из пострадавших направил благодарственное письмо на имя начальника УМВД по Вологодской области следователю Ольге Ожогиной. Он поблагодарил ее за добросовестное исполнение своих обязанностей. Также за профессионализм Ольгу письменно поблагодарил еще один потерпевший за раскрытие обстоятельств дела о «черных риэлторах».