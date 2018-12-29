В Череповце женщина защитила сына, убив сожителя

СЕГОДНЯ 14:55 2018-12-29T15:18:12+03:00

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В Череповце следователи СКР завершили расследование уголовного

дела об убийстве. Женщина зарезала сожителя, когда тот дрался с ее сыном.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью 19 августа 2018 года между

46-летней обвиняемой и ее 43-летним сожителем произошла ссора. За мать вступился взрослый сын.

Желая прекратить драку, женщина трижды нанесла удар ножом в

верхнюю часть спины сожителя.

Мужчина скончался из-за колото-резаного проникающего одиночного ранения грудной клетки с повреждениями легкого и острой кровопотери.

Как выяснилось, мужчина злоупотреблял спиртным, часто ссорился и распускал руки. Но она терпела и не сообщала об этом в полицию.

На период следствия женщина была заключена под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Скоро женщине будет вынесен приговор.