2018-12-29T13:29:54+03:00
Общество

В Вологде назначен новый прокурор

Им стал 38-летний Максим Гришин
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В Вологде назначен новый прокурор.

Приказом Генерального прокурора РФ назначен 38-летний Максим Гришин.

Максим Вячеславович Гришин родился в 1980 году в городе Орле, окончил Орловский юридический институт МВД. Работал в прокуратуре Орловской области. В 2017 году работал в прокуратуре Вологодской области.

Напомним, прокурор Вологды Вадим Провоторов, занимавший пост прокурора города с 2013 года, ушел на пенсию.

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