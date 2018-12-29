2018-12-29T08:04:25+03:00
Происшествия

Череповчане сдали воров водосточных труб

Жители многоквартирного дома пожаловались в полицию на мужчин, срезающих их водосточные трубы
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Жители дома по улице Механизаторов в поселке Ясная Поляна позвонили в дежурную часть с жалобой на мужчин, демонтирующих водосточные трубы с их дома. Было отмечено, что работу они проводили в позднее время, неаккуратно и в спешке, что было подозрительно.

Патруль задержал двух местных жителей 27 и 44 лет. За такое правонарушение им светит до 5 лет.

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