Череповчане сдали воров водосточных труб
Жители многоквартирного дома пожаловались в полицию на мужчин, срезающих их водосточные трубы
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:
Жители дома по улице Механизаторов в поселке Ясная Поляна позвонили в дежурную часть с жалобой на мужчин, демонтирующих водосточные трубы с их дома. Было отмечено, что работу они проводили в позднее время, неаккуратно и в спешке, что было подозрительно.
Патруль задержал двух местных жителей 27 и 44 лет. За такое правонарушение им светит до 5 лет.