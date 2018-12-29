2018-12-29T07:48:49+03:00
Происшествия

В Череповце коллеги забыли друга на корпоративе - он проснулся от ЧОП

Ранним утром охранная организация выехала по сигналу тревоги в одно из кафе Череповца
Евдокия САХАРОВА
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В минувший четверг около 7 утра вневедомственной охране поступил тревожный из дома на улице Ломоносова. Сработала сигнализация. Специалисты выехали на место, проверили здание - двери и окна были закрыты, но в одном из окон было видно мужчину, пытавшегося вскрыть окно изнутри.

Вызвали владельца заведения - он вскрыл дверь и выпустил узника. Оказывается, мужчина немного выпил и заснул в подсобке после корпоратива. Все о нем забыли и ушли. 26-летнего незадачливого череповчанина передали полиции. Сейчас уточняются факты произошедшего.

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