2018-12-29T07:29:53+03:00
Происшествия

Шестеро пострадавших в страшном ДТП на перекрестке Череповца

В ДТП приняли участие две иномарки - они не смогли объехать друг друга
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Управление ГИБДД по Вологодской области
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В Череповце в минувшую пятницу две иномарки столкнулись на перекрестке около дома 36 по улице Ломоносова, было 20:20 вечера.

На данный момент специалисты оценивают ситуацию так: Ниссан X-trail не пропустил при повороте налево Шевроле Ланос, который ехал по главной дороге. За рулем Шевроле была 28-летняя девушка, Ниссаном управлял 41-летний мужчина.

В ДТП пострадали водитель Шевроле и его 4 пассажира, включая двух детей 5 и 4 лет, а также пассажирка Ниссана. По сообщению из ГИБДД, пострадавших после осмотра отправили долечивать травмы дома.

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