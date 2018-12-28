Опекун избитого до комы 7-летнего Степана заключен под стражу

СЕГОДНЯ 18:14 2018-12-28T18:14:13+03:00

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Состояние ребенка, избитого 10 августа в семье опекунов, остается крайне тяжелым. Сейчас готовы экспертизы по делу 7-летнего Степана, по решению суда от 28 декабря к приемным родителям предъявлены меры пресечения – Евгений Блохин заключен под стражу, а с его супруги Юлии в ходе следствия была взята подписка о невыезде. После рассмотрения дела на последнем заседании женщине было предъявлено обвинение в оставлении ребенка в опасности и наложен ряд запретов. До 27 февраля ей запрещен выход за пределы квартиры с 22 до 6 часов утра, запрещено общение с обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями по настоящему уголовному делу и взаимосвязанным уголовным делам; запрещены отправка и получение почтово-телеграфных отправлений, а также использование телефона и интернета за исключением вызова экстренных служб.

Представители общественности требуют ужесточения наказания. Как пишут в соцсетях в группе «Помощь Степану», «Степа находится в крайне тяжелом состоянии. Безусловно, многие внешние травмы успели затянуться, но в данном случае это не самые страшные и "решающие" повреждения, которые нанесли Степочке. Самое основное - это внутренние травмы, нанесенные непосредственно голове ребенка. Сильнее всего пострадал головной мозг мальчика.

На данный момент у Степы последняя степень комы и отсутствуют лучшения...Присутствуют судороги... Жизнеобеспечение на аппаратах...Организм Степы хватается за жизнь из последних сил! Врачи делают все возможное и будут бороться до последнего за его жизнь!»