2018-12-28T16:58:32+03:00
Общество

Чтобы отметить Новый год, вологжанин заплатил 100 тысяч рублей

Приставы наложили ему запрет на выезд из России
Александр Крок
Поделиться:
После погашения долга приставы сняли запретПосле погашения долга приставы сняли запретФото: УФССП по Вологодской области
Изменить размер текста:

Любитель пьяной езды из Устюженского района вынужден был оплатить старый штраф. За езду в нетрезвом виде сотрудники ГИБДД насчитали ему около 30 тысяч штрафа. Еще 70 тысяч он должен возместить как ущерб за совершенную кражу. В итоге у судебных приставов числилось по исполнительным листам около 100 тысяч рублей, и на должника наложили запрет выезда за пределы России.

Желание провести за границей новогодние праздники подвигло мужчину проведать отдел судебных приставов и полностью рассчитаться с долгом. Как рассказали в ведомстве, многие «бедные» вологжане рассчитываются сразу же как возникает необходимость снять запреты на определенные действия. Если нужно уточнить сумму долга, то можно уточнить ее на сайте, оплатить в терминале и тут же распечатать квитанцию об оплате.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опекун избитого до комы 7-летнего Степана заключен под стражу
Вологодский станкозавод горел из-за электроплиты
В Вологде пассажирский автобус попал в ДТП
Мальчик положил куртку, нож, наушники и выпал с 10 этажа
Судебный пристав и сотрудник вологодской колонии купили себе наркотики
Фестиваль малых театральных форм пройдет в Вологде
Офисного грабителя из Череповца прохожий сдал в полицию
Молодая череповчанка сломала в ДТП нос
5 свиней с 6 курами сгорели на пожаре в Харовске
Вологодская часовня преподобного Герасима стала храмом
Череповчанин, самовольно подключив газ, поставил под угрозу взрыва дом
В Вологде работникам не платили 2 года подряд
Суд присяжных начал свою работу в Череповце
В Вологде началось заселение подъезда, пострадавшего от взрыва бытового газа
Из-за печи сгорел дом под Вологдой
Вологжане массово пишут письма Деду Морозу
Вологжанин отдал миллион, чтобы продать квартиру
Вологжанин избил 8-месячного сына
Директор Вологдагорводоканала отправился под арест