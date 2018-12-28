Чтобы отметить Новый год, вологжанин заплатил 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:58 2018-12-28T16:58:32+03:00

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Любитель пьяной езды из Устюженского района вынужден был оплатить старый штраф. За езду в нетрезвом виде сотрудники ГИБДД насчитали ему около 30 тысяч штрафа. Еще 70 тысяч он должен возместить как ущерб за совершенную кражу. В итоге у судебных приставов числилось по исполнительным листам около 100 тысяч рублей, и на должника наложили запрет выезда за пределы России.

Желание провести за границей новогодние праздники подвигло мужчину проведать отдел судебных приставов и полностью рассчитаться с долгом. Как рассказали в ведомстве, многие «бедные» вологжане рассчитываются сразу же как возникает необходимость снять запреты на определенные действия. Если нужно уточнить сумму долга, то можно уточнить ее на сайте, оплатить в терминале и тут же распечатать квитанцию об оплате.