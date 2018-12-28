Вологодский станкозавод горел из-за электроплиты

СЕГОДНЯ 14:58 2018-12-28T15:33:08+03:00

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В подсобке первого этажа вологодского станкозавода произошло ЧП. В комнате загорелась электрическая плитка. Как сообщили в ГУ МЧС, вероятно, прибор использовали не по назначению и произошло возгорание. Ущерб от пожара – минимальный, при тушении удалось спасти имущества на 1 миллион рублей.

На улицу Залинейную, 22 около 9 часов вечера выезжало 10 пожарных расчетов и 30 человек личного состава, ущерб - 5 тысяч.