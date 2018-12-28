В Вологде пассажирский автобус попал в ДТП

СЕГОДНЯ 14:15 2018-12-28T14:15:13+03:00

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33-летний водитель ПАЗа попал в аварию на Белозерском шоссе. Накануне, 27 декабря, в полдень съезжая с виадука в Лукьянове транспортное средство резко затормозило и повело в сторону. Шофер не смог выйти из заноса и 27-й маршрут вместе с пассажирами врезался в дорожное ограждение. Отбойник погнулся, у рейсового автобуса оторвало бампер. Как пишут очевидцы в соцсетях, скорость была очень высокой, поэтому в аварии ушиблись почти все пассажиры автобуса.

От удара в салоне упала 33-летняя женщина, она ушибла локоть и через несколько часов почувствовала себя плохо. Сейчас врачи направили ее на амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.