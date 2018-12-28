2018-12-28T14:15:13+03:00
Происшествия

В Вологде пассажирский автобус попал в ДТП

Он налетел на ограждение виадука в Лукьянове
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
В аварии ушиблись пассажиры автобусаВ аварии ушиблись пассажиры автобусаФото: Областной УГИБДД
Изменить размер текста:

33-летний водитель ПАЗа попал в аварию на Белозерском шоссе. Накануне, 27 декабря, в полдень съезжая с виадука в Лукьянове транспортное средство резко затормозило и повело в сторону. Шофер не смог выйти из заноса и 27-й маршрут вместе с пассажирами врезался в дорожное ограждение. Отбойник погнулся, у рейсового автобуса оторвало бампер. Как пишут очевидцы в соцсетях, скорость была очень высокой, поэтому в аварии ушиблись почти все пассажиры автобуса.

От удара в салоне упала 33-летняя женщина, она ушибла локоть и через несколько часов почувствовала себя плохо. Сейчас врачи направили ее на амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мальчик положил куртку, нож, наушники и выпал с 10 этажа
Судебный пристав и сотрудник вологодской колонии купили себе наркотики
Фестиваль малых театральных форм пройдет в Вологде
Офисного грабителя из Череповца прохожий сдал в полицию
Молодая череповчанка сломала в ДТП нос
5 свиней с 6 курами сгорели на пожаре в Харовске
Вологодская часовня преподобного Герасима стала храмом
Череповчанин, самовольно подключив газ, поставил под угрозу взрыва дом
В Вологде работникам не платили 2 года подряд
Суд присяжных начал свою работу в Череповце
В Вологде началось заселение подъезда, пострадавшего от взрыва бытового газа
Из-за печи сгорел дом под Вологдой
Вологжане массово пишут письма Деду Морозу
Вологжанин отдал миллион, чтобы продать квартиру
Вологжанин избил 8-месячного сына
Директор Вологдагорводоканала отправился под арест