2018-12-28T13:59:43+03:00
Происшествия

Мальчик положил куртку, нож, наушники и выпал с 10 этажа

ЧП случилось в Череповце
Иван Чухнин
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Вечером 27 декабря в Череповце произошло ЧП. В Заягорбском районе на проспекте Победы был найден погибшим молодой человек.

Как сообщает портал Gorodche.ru со ссылкой на очевидцев события, трагедия произошла у дома 139 по проспекту Победы.

Мальчику на вид - около 16 лет. Он упал с 10 этажа. Это определили по найденным там куртке, ножу и наушникам.

На разбившегося подростка наткнулась женщина, она и вызвала скорую помощь. Однако медики не смогли помочь: он скончался еще до их прибытия.

Напомним, 25 декабря в Северном районе Череповца с балкона многоэтажки выпал мужчина.

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