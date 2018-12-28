Судебный пристав и сотрудник вологодской колонии купили себе наркотики
Молодые сотрудники правоохранительных органах попались с наркотиками. Они приехали в одно из садоводческих товариществ Вологды, забрали закладку и – попались на глаза коллегам.
Полицейский патруль стал наблюдать за странными прохожими. А когда сотрудники направились проверить документы, то один из что-то выбросил в сугроб.
Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды», в снегу оказался пакетик с сыпучим белым порошком. Эксперты-криминалисты подтвердили, что найдено 0,55 гр наркотика. В совершении преступления подозреваются сотрудники УФСИН и УФССП России по Вологодской области.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.