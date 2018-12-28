2018-12-28T13:45:28+03:00
Общество

Фестиваль малых театральных форм пройдет в Вологде

"Зимний калейдоскоп" пройдет впервые
Иван Чухнин
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Впервые в Вологде пройдет открытый фестиваль малых театральных форм «Зимний калейдоскоп». Мероприятия пройдут с 5 по 7 января.

Возможность побывать в роли актера, режиссера и сценариста появится у каждого вологжанина. Организатором фестиваля выступает молодежный центр «ГОР.СОМ 35».

В программе фестиваля примут участие любительские театры. Кроме вологжан намерены прибыть гости из Тольятти.

Мастер-классы по актерскому мастерству, показ сценических миниатюр,

7 января вологжанам расскажут о творческой профессии режиссера. В этот день пройдет творческая беседа с Екатериной Щекотуровой, представляющей «Театр марионеток».

Мастер-классы по режиссуре и выбору литературного материала также проведут Вадим Домбровский и Всеволод Чубенко.

Клуб «Счастливая семья» представит «Рождественские истории», а приятным сюрпризом для вологжан станет выступление театра кукол и масок «Буратино» из Тольятти. Завершится день литературным вечером и битвой чтецов.

Добавим, фестиваль проводится при поддержке городских властей.

Посещение всех мастер-классов и спектаклей бесплатное. Если вы хотите принять участие в каком-либо фестивальном мероприятии, то нужно заранее регистрироваться по телефону: 8-953-515-66-08.

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