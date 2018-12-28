Офисного грабителя из Череповца прохожий сдал в полицию
Местный житель города металлургов оказался свидетелем преступления. Проходя мимо офиса он увидел, как к голове женщины неизвестный подставил дуло пистолета. Триллер продолжал развиваться в реальном времени. Грабитель требовал деньги, но что-то его испугало. Он бросился к машине и мгновенно скрылся из виду.
33-летний череповчанин успел рассмотреть номера и сообщить в полицию.
Как рассказали в УМВД, незнакомец схватил одну из сотрудниц офиса за горло, приставил пистолет или предмет на него похожий и, действительно, потребовал открыть кассу. Женщина отказалась, в этот момент ее коллега в этот момент нажала тревожную кнопку. Вскоре поступило сообщение об автомобиле злоумышленника и его задержали по горячим следам.
Сейчас 43-летнему мужчине за вооруженный разбой грозит до 10 лет лишения свободы.