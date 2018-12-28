2018-12-28T12:59:33+03:00
Происшествия

Офисного грабителя из Череповца прохожий сдал в полицию

Мужчина случайно увидел, как тот приставил дуло пистолета к голове кассира
Александр Крок
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Ему грозит до 10 лет лишения свободыЕму грозит до 10 лет лишения свободыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Местный житель города металлургов оказался свидетелем преступления. Проходя мимо офиса он увидел, как к голове женщины неизвестный подставил дуло пистолета. Триллер продолжал развиваться в реальном времени. Грабитель требовал деньги, но что-то его испугало. Он бросился к машине и мгновенно скрылся из виду.

33-летний череповчанин успел рассмотреть номера и сообщить в полицию.

Как рассказали в УМВД, незнакомец схватил одну из сотрудниц офиса за горло, приставил пистолет или предмет на него похожий и, действительно, потребовал открыть кассу. Женщина отказалась, в этот момент ее коллега в этот момент нажала тревожную кнопку. Вскоре поступило сообщение об автомобиле злоумышленника и его задержали по горячим следам.

Сейчас 43-летнему мужчине за вооруженный разбой грозит до 10 лет лишения свободы.

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