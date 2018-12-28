Молодая череповчанка сломала в ДТП нос

СЕГОДНЯ 12:16 2018-12-28T12:16:11+03:00

большегруз опасности для движения не представлял Фото: по Череповцу ОГИБДД

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Необычное ДТП произошло накануне, 27 декабря, около 11 часов ночи. 21-летняя хозяйка «Фольксват-Поло» неожиданно свернула со своей полосы и врезалась в стоящую на обочине близ дома № 22 на проспекте Победы фуру MAN.

Как сообщили в ГИБДД по Вологодской области, большегруз был припаркован правильно и опасности для движения не представлял. Однако молодая женщина, водитель иномарки, не справилась с управлением.

В результате столкновения девушку доставили в травмпункт с переломом носа.