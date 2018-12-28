Молодая череповчанка сломала в ДТП нос
Девушка, очевидно, не заметила стоящую на обочине фура
большегруз опасности для движения не представлялФото: по Череповцу ОГИБДД
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Необычное ДТП произошло накануне, 27 декабря, около 11 часов ночи. 21-летняя хозяйка «Фольксват-Поло» неожиданно свернула со своей полосы и врезалась в стоящую на обочине близ дома № 22 на проспекте Победы фуру MAN.
Как сообщили в ГИБДД по Вологодской области, большегруз был припаркован правильно и опасности для движения не представлял. Однако молодая женщина, водитель иномарки, не справилась с управлением.
В результате столкновения девушку доставили в травмпункт с переломом носа.