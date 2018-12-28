5 свиней с 6 курами сгорели на пожаре в Харовске
Накануне, 26 декабря, загорелась хозяйственная постройка на улице Архангельской, 45 в Харовске. Без 10 одиннадцать спасатели узнали о ЧП и 9 человек на 4 машинах поспешили на помощь. Через полчаса огонь был потушен, однако не удалось спасти с десяток живых существ. В пожаре задохнулись и обгорели пять домашних свиней и шесть кур.
Устанавливается сумма ущербаФото: ГУ МЧС по Вологодской области
Всего пламя повредило около 200 метров внутренней отделки кирпичной постройки, сильно прогорела крыша одноэтажного здания. Как рассказали в областном ГУ МЧС, материальных ценностей спасено на 1 миллион рублей. Сейчас устанавливается сумма ущерба.
По предварительной версии, причина пожара – короткое замыкание электропроводки.