2018-12-28T10:58:24+03:00
Происшествия

5 свиней с 6 курами сгорели на пожаре в Харовске

Животных и птиц не успели вызволить из пламени
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Устанавливается сумма ущербаУстанавливается сумма ущербаФото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:

Накануне, 26 декабря, загорелась хозяйственная постройка на улице Архангельской, 45 в Харовске. Без 10 одиннадцать спасатели узнали о ЧП и 9 человек на 4 машинах поспешили на помощь. Через полчаса огонь был потушен, однако не удалось спасти с десяток живых существ. В пожаре задохнулись и обгорели пять домашних свиней и шесть кур.

Устанавливается сумма ущерба Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Устанавливается сумма ущербаФото: ГУ МЧС по Вологодской области

Всего пламя повредило около 200 метров внутренней отделки кирпичной постройки, сильно прогорела крыша одноэтажного здания. Как рассказали в областном ГУ МЧС, материальных ценностей спасено на 1 миллион рублей. Сейчас устанавливается сумма ущерба.

По предварительной версии, причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вологде пассажирский автобус попал в ДТП
Мальчик положил куртку, нож, наушники и выпал с 10 этажа
Судебный пристав и сотрудник вологодской колонии купили себе наркотики
Фестиваль малых театральных форм пройдет в Вологде
Офисного грабителя из Череповца прохожий сдал в полицию
Молодая череповчанка сломала в ДТП нос
Вологодская часовня преподобного Герасима стала храмом
Череповчанин, самовольно подключив газ, поставил под угрозу взрыва дом
В Вологде работникам не платили 2 года подряд
Суд присяжных начал свою работу в Череповце
В Вологде началось заселение подъезда, пострадавшего от взрыва бытового газа
Из-за печи сгорел дом под Вологдой
Вологжане массово пишут письма Деду Морозу
Вологжанин отдал миллион, чтобы продать квартиру
Вологжанин избил 8-месячного сына
Директор Вологдагорводоканала отправился под арест