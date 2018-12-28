Вологодская часовня преподобного Герасима стала храмом

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-28T10:32:38+03:00

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Герасимовская часовня Вологды официально стала храмом. Теперь рядом с Горбачевским кладбищем в воскресные дни будут служить литургии. 25 декабря в день памяти Спиридона Тримифунтского с благословения митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия в часовне совершена первая Литургия.

Настоятель прихода Алексей Сорокин отметил на своей странице в соцсети, что готовиться к торжественному событию начали еще 19 декабря. В тот день из Лазаревского храма доставили переносной престол для служения ранних литургий, сооруженный в 1951 году. В 20-х числах были доставлены изготовленные вологодскими мастерами резчиками жертвенник и стол для алтарников. На месте, где с 12 века проносились Безкровная Жертва, после 88 лет забвения вновь свершилось Таинство Евхаристии.

Фото с открытой страницы в соцсети настоятеля Лазаревского храма Алексея Сорокина

Теперь часовня преподобного Герасима Вологодского стала храмом и богослужения будут проводиться по расписанию.