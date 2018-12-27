Череповчанин, самовольно подключив газ, поставил под угрозу взрыва дом

27 Дек. 23:06 2018-12-27T23:06:46+03:00

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Житель Череповца решил сэкономить жизнями своих соседей: он решил, что будет дешевле греть воду газовой горелкой. Лишь с помощью участкового удалось отключить нарушителя от газа.

Жители дома обратились в полицию из-за опасности утечки газа. Сотрудникам Газпрома не удавалось попасть на проблемную жилплощадь. На выручку пришла полиция. Оказалось, что действительно в квартире самовольно подключено газоснабжение еще старым владельцем квартиры, а новый не побеспокоился обратиться в спецслужбу.

Газопровод в квартире демонтирован, теперь рассматривается вопрос о привлечении 56-летнего текущего владельца квартиры к административной ответственности.