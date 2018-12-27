2018-12-27T22:57:33+03:00
Общество

В Вологде работникам не платили 2 года подряд

ООО «Станкопром» удерживало зараплату и другие выплаты своим подопечным
Евдокия САХАРОВА
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По информации из Следственного комитета РФ по Вологодской области, по статье "Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев" возбуждено уголовное дело на руководителей ООО «Станкопром».

По словам полицейских, фирма не выплачивала зарплату с января 2017 по декабрь этого года как минимум троим подчиненным. Сумма долга составила чуть более 80 000 рублей. Пострадавшие сами заявили на обидчиков в Госинспекцию по труду.

На данный момент изучается бухгалтерия предприятия и назначена экспертиза. Оперативники пытаются установить полный круг потерпевших.

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