2018-12-27T22:44:16+03:00
Общество

Суд присяжных начал свою работу в Череповце

Вологодские присяжные вынесли свой первый приговор
Евдокия САХАРОВА
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27 декабря в городе металлургов завершилось первое судебное заседание с участием присяжных. Вологодский областной суд сообщил нам, что коллегия присяжных признала Дмитрия Пестрякова виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

После того, как присяжные вынесли свое решение, стороны будут обсуждать дело уже без них, потом судья сам примет решение по делу. На 9 января 2019 года назначено следующее слушание.

Еще одно заседание с присяжными началось недавно в Тотьме.

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