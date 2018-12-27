2018-12-27T19:15:58+03:00
Общество

В Вологде началось заселение подъезда, пострадавшего от взрыва бытового газа

Восстановление разрушенных квартир пройдет до 25 января
Иван Чухнин
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В дом, где произошел взрыв бытового газа, продолжают возвращаться его обитатели.

Непосредственно в подъезд, в котором произошел взрыв, 27 декабря в 16 квартир вернулись жители. Еще в три квартиры обитатели вернутся до конца этого года.

Есть возможность проживания на первом, втором и третьем этажах. На 4-5 этажах продолжаются восстановительные работы, поэтому сюда жители могут вернуться лишь по желанию.

По предварительной оценке, все сети исправны. Только в трех квартирах до устранения нарушений нет возможности подключить газ.

Сегодня перед заселением все квартиры подъезда обошла комиссия. Вся информация занесена в акт описи, на основании него будет рассчитываться размер ущерба.

«Заселение квартир началось в 9.00. В течение дня заселилось 16 квартир, еще в три квартиры жильцы готовы заехать до конца года. Четыре квартиры в ремонте, в семь жильцы не могут быть заселены по техническим причинам...

В разрушенных квартирах восстановительные работы продолжаются в усиленном темпе, подрядчик работает с опережением графика, и к 1 января в этих квартирах появится тепло», - прокомментировал и. о. начальника Департамента городского хозяйства Администрации Вологды Андрей Макаровский.

Восстановление четырех разрушенных квартир продолжится и в январе. Тепло в них появится, когда завершатся общестроительные работы.

Согласно плану, строители уйдут с объекта после 25 января после выполнения внутренней отделки. На ремонт было выделено 15 млн. рублей из резервного фонда Правительства области.

Кроме того, компенсации получат жильцы дома, где произошел взрыв бытового газа. Это произойдет после 15 января. Семьям, полностью утратившим своим квартиры, выплатят по 100 тысяч рублей на человека. Тем, чье жилье пострадало частично, полагается по 50 тыс. рублей. Кроме того, по заявлению вологжан, еще в этом году может быть выплачена материальная помощь в сумме 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации города Вологды..

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