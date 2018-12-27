Из-за печи сгорел дом под Вологдой

СЕГОДНЯ 18:17 2018-12-27T18:17:02+03:00

Фото из архива Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

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В селе Кубенском под Вологдой сгорел жилой дом. Накануне, 26 декабря, в полдень экстренное сообщение пришло в полдень. На место выехали 4 пожарных составов и 16 человек личного состава. Через час возгорание было потушено, сейчас устанавливается сумма ущерба.

Пламя повредило кровлю, чердак и полностью всю внутреннюю отделку помещения. Как рассказали в ГУ МЧС, причина пожара – нарушение правил безопасности печи.

Напомним, что предыдущий пожар в селе Кубенском закончился трагедией. В нем 4 декабря погиб 52-летний хозяин жилья.