Из-за печи сгорел дом под Вологдой
Огонь потушили за час, сумма ущерба устанавливается
Фото из архиваФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В селе Кубенском под Вологдой сгорел жилой дом. Накануне, 26 декабря, в полдень экстренное сообщение пришло в полдень. На место выехали 4 пожарных составов и 16 человек личного состава. Через час возгорание было потушено, сейчас устанавливается сумма ущерба.
Пламя повредило кровлю, чердак и полностью всю внутреннюю отделку помещения. Как рассказали в ГУ МЧС, причина пожара – нарушение правил безопасности печи.
Напомним, что предыдущий пожар в селе Кубенском закончился трагедией. В нем 4 декабря погиб 52-летний хозяин жилья.