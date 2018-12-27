2018-12-27T17:28:59+03:00
Общество

Вологжане массово пишут письма Деду Морозу

Иван Чухнин
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Фото предоставлено Вологодским филиалом Почты России.Фото предоставлено Вологодским филиалом Почты России.
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С начала года Вологодский филиал Почты России обработал порядка 1300 писем жителей Вологодчины и передали Деду Морозу. Зимнему Волшебнику пишут не только письма, но и отсылают рисунки и открытки, причем в переписке замечены не только дети, но и взрослые.

Жители Вологодчины круглый год имеют возможность отправлять Деду Морозу послания. Как сообщает пресс-служба ведомства, для этого их достаточно опустить в любой почтовый ящик в отделении связи региона.

А накануне Нового года специально для отправки писем Дедушке Морозу в некоторых почтовых отделениях устанавливаются праздничные почтовые ящики с красочным оформлением.

В течение года жители региона отправляют зимнему волшебнику от 20 до 100 писем в месяц.

Самое большое количество писем наблюдается в период с декабря по январь, сразу количество корреспонденции увеличивается как минимум до 500 писем в месяц.

Порой письма Деду Морозу отправляют, указывая в графе "адрес" - Северный полюс, Лапландию или Гренландию.

Но в любом случае, все письма адресату доставляются по месту его проживания - в Великий Устюг.

«Каждый год мы наблюдаем увеличение отправки новогодней корреспонденции жителями нашего региона, так как письма отправляют не только дети, но и взрослые. До Нового года осталось совсем немного - и еще есть время отправить Деду Морозу письмо со своими мечтами и пожеланиями. И самые заветные мечты он обязательно исполнит», - прокомментировала директор Вологодского филиала Почты России Татьяна Диринг.

Всего в текущем году Почта России доставила в резиденцию Деда Мороза со всех уголков страны уже более 200 тысяч писем и открыток.

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