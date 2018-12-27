Вологжанин отдал миллион, чтобы продать квартиру

СЕГОДНЯ 17:20 2018-12-27T17:20:16+03:00

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Крупный долг почти в миллион рублей принес судебным приставам один из подопечных. Вологжанин взял в долг у двух приятелей 940 тысяч и не вернул. Дело пришлось решать через суд. После чего на имущество должника был наложен запрет на совершение регистрационных действий.

Зимой гражданин решил продать квартиру и пришел в ведомство для решения вопроса. Как рассказали в УФССП по Вологодской области, он сразу рассчитался с задолженностью, мы сняли запрет, и сделке больше ничто не мешает состояться. Во избежание подобных ситуаций лучше оплачивать долги вовремя.